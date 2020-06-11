Врач рассказал, как не заболеть ангиной в жару

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Врач-оториноларинголог тюменской ОКБ №2 Андрей Туманов рассказал, как не заболеть ангиной в жару.
Врач рассказал, как не заболеть ангиной в жару
  • Pixabay

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Я не сторонник полного отказа от мороженого или охлаждённых напитков. Но требуется во всём знать меру. Вода может быть охлаждённой, но не должна быть ледяной», — заявил он.

По его словам, мороженое тоже не стоит есть сверх меры. Газировку врач вообще не рекомендует. Как отметил Туманов, в таком случае человек не переохладится и не заболеет ангиной.

Врач также напомнил о риске заболеть из-за кондиционеров.

«Особенно часто причиной переохлаждения становятся автомобильные кондиционеры», — сказал он.

Вместо этого можно, например, приоткрыть окна в машине. В квартире же рекомендуется повесить плотные шторы, а также чаще мыть полы для увлажнения воздуха, передаёт Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента здравоохранения.

Ранее директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал, как избежать теплового удара.

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