В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

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В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.

В ходе следствия стало известно, что обвиняемый в убийстве ребёнка 39-летний житель посёлка Ленино вёл асоциальный образ жизни и регулярно злоупотреблял алкоголем.

Кроме того, он уже был неоднократно судим за кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование и последний раз освободился из колонии в мае 2019 года.

«Мер к процессуальному оформлению такого поведения и постановке лица под административный надзор не принималось, что повлекло формирование у него мнения бесконтрольности и стало одной из причин совершения им... особо тяжких преступлений в отношении ребёнка», — отметили в ведомстве.

В то же время мать девочки также злоупотребляла спиртными напитками и неоднократно привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности, однако многодетная семья не была поставлена на профилактический учёт.

Ранее суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.

1 июня агентство «Крыминформ» сообщало, что на дне Северо-Крымского канала спасатели нашли тело пропавшей в Ленинском районе Крыма шестилетней девочки.

На следующий день задержали подозреваемого в убийстве ребёнка. Им оказался приятель отца девочки, который вызвался проводить её до дома, а затем совершил в отношении ребёнка преступление сексуального характера, после чего столкнул её в воду.

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