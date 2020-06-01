На дне Северо-Крымского канала обнаружено тело пропавшей девочки

Водолазы МЧС обнаружили на дне Северо-Крымского канала тело пропавшей в Ленинском районе Крыма шестилетней девочки.

«(Девочку. — RT) нашли. Поисковые работы завершены. Ведутся следственные (действия. — RT). Нашли тело», — цитирует «Крыминформ» сообщение пресс-службы МЧС Крыма.

Уточняется, что тело девочки было обнаружено недалеко от места, где её видели в последний раз.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма.