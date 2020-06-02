В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В СК заявили о задержании в Крыму мужчины, которого подозревают в убийстве шестилетней девочки.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, задержан 39-летний житель посёлка Ленино», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 31 мая отец девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить её до дома.

«По пути следования близкий друг семьи совершил в отношении ребёнка преступление сексуального характера, затем столкнул её в воду. Данные обстоятельства в настоящее время подтверждены проведённой медицинской экспертизой, а также иными доказательствами», — отмечает ведомство.

Уточняется, что подозреваемым «дана явка с повинной». С ним проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что на дне Северо-Крымского канала спасатели нашли тело пропавшей в Ленинском районе Крыма шестилетней девочки.

1 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма.