Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму

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Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

«Суд, проверив представленные материалы и заслушав участников процесса, удовлетворил заявленное ходатайство и постановил избрать в отношении гражданина... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 1 августа 2020 года», — указали в суде.

Ранее 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.

1 июня «Крыминформ» сообщал, что на дне Северо-Крымского канала спасатели нашли тело пропавшей в Ленинском районе Крыма шестилетней девочки.

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