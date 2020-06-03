Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

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В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

Как напомнили в ведомстве, поздним вечером 31 мая от жительницы посёлка Ленино поступило сообщение об исчезновении её 6-летней внучки, которая днём с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку.

1 июня водолазы МЧС обнаружили на дне Северо-Крымского канала тело пропавшего ребёнка.

«В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий установлена причастность к совершению преступления в отношении девочки 39-летнего жителя посёлка Ленино, который являлся близким другом семьи», — говорится на сайте.

Как установило следствие, отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить её до дома.

«После этого по пути следования мужчина, используя беспомощное состояние ребёнка, совершил в отношении неё преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул её в воду, в результате этого наступила её смерть от утопления», — рассказали в ведомстве.

О задержании мужчины стало известно 2 июня.

В ходе допроса он дал следователям признательные показания, признав вину.

Ранее в отношении отца девочки было возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности, он также задержан.

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