В Боткинской больнице рассказали об увеличении объёма плановой медпомощи

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В Городской клинической больнице имени С.П. Боткина рассказали об увеличении объёма плановой медицинской помощи.
В Боткинской больнице рассказали об увеличении объёма плановой медпомощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Общегородская положительная динамика показателей, связанных со спадом эпидемии, и мощный кадровый потенциал позволили перейти к хирургической работе в плановом режиме. Мы фактически уже больше двух недель принимаем плановых пациентов с учётом всех эпидемиологических требований временного стандарта», — заявил главврач больницы Алексей Шабунин, главный хирург и эндоскопист Москвы.

По его словам, проведено более 600 операций, из которых более половины — высокотехнологичные.

Врачи оказывали плановую неврологическую и онкологическую помощь, а также химиотерапевтическое лечение. Работа по профилям гематологии и нефрологии не прекращалась, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в беседе с Nation News рассказал о работе по борьбе с COVID-19.

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