Диетолог дала рекомендации по питанию в жаркую погоду

Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.

«Количество употребления воды зависит от вашего веса, от вашего образа жизни, от индивидуальных потребностей. Учитывается та вода, которую мы получаем из тех же овощей, фруктов, супов и так далее. Приблизительно в жару — 35 мл на 1 кг веса», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, допустимо правильно приготовленное мясо, например куриная грудка, индейка или крольчатина (тушёное, отварное, на пару), в то время как как жаренные на масле свинина, говядина или баранина будут усиливать теплоотдачу.

Соломатина также советует пить воду вместо газировки.

«Лучше взять обычную воду, лучше слегка газированную, можно туда выдавить немножечко лимона. Кстати, можно и имбирь», — пояснила она.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.