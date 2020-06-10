Генетик оценил возможность повторного заболевания коронавирусом

Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев прокомментировал вероятность повторного заболевания коронавирусной инфекцией.

По его словам, однозначных случаев подтверждения повторного заболевания COVID-19 после полного выздоровления на сегодняшний день нет.

«Скорее, может идти речь о неточности диагностики — в частности, ложноотрицательных результатах. Плюс не следует забывать, что у заболевших выделение вируса может сохраняться вплоть до почти полутора месяцев после исчезновения симптомов. Тогда ПЦР-анализ покажет наличие вируса, и это могут принять за повторное заражение», — пояснил специалист в беседе с kp.ru.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.