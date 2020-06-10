Вирусолог напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемические правила

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Вирусолог Анатолий Альтштейн напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемические правила.
Вирусолог напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемические правила
  • РИА Новости

«Нужно продолжать соблюдать определённое поведение и противоэпидемические правила, среди которых главное — вирус передаётся от человека к человеку», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил эксперт, по мере возможности следует соблюдать социальную дистанцию, режим самоизоляции и дистанционную работу, а также носить маски и перчатки.

«Россияне сами больше всех заинтересованы в том, чтобы болезнь прекратилась. Особенно это относится к пожилым людям и тем, кто имеет различные хронические заболевания», — сказал Альтштейн.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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