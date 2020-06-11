Опрос: более половины учителей продолжат работать летом

Более половины учителей (57%) намерены продолжить взаимодействовать с учениками в летний период. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении RT.

Опрос сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart» и издательства «Просвещение» также показал, что 27% педагогов не планируют работать, а 16% затруднились ответить на этот вопрос.

Многие учителя (23%) признались, что их могут вызвать на работу во время отпуска.

Более половины (56%) опрошенных учителей будут проводить индивидуальные консультации со школьниками. Внеклассные занятия для желающих планируют проводить 44% респондентов.

Подготовкой к предстоящим экзаменам займутся треть респондентов.

Среди возможных форматов взаимодействия с учащимися респонденты назвали подготовку к олимпиадам, летнюю практику, школьные лагеря, культурно-просветительские мероприятия и другое.

Кроме того, 40% опрошенных отметили, что не стали задавать ученикам задания на лето.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. школьных учителей.

Ранее опрос показал, на какие факультеты планируют поступать российские выпускники в этом году.