Опрос: более половины учителей продолжат работать летом

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Более половины учителей (57%) намерены продолжить взаимодействовать с учениками в летний период. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении RT.
Опрос: более половины учителей продолжат работать летом
  • РИА Новости

Опрос сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart» и издательства «Просвещение» также показал, что 27% педагогов не планируют работать, а 16% затруднились ответить на этот вопрос.

Многие учителя (23%) признались, что их могут вызвать на работу во время отпуска.

Более половины (56%) опрошенных учителей будут проводить индивидуальные консультации со школьниками. Внеклассные занятия для желающих планируют проводить 44% респондентов.

Подготовкой к предстоящим экзаменам займутся треть респондентов.

Среди возможных форматов взаимодействия с учащимися респонденты назвали подготовку к олимпиадам, летнюю практику, школьные лагеря, культурно-просветительские мероприятия и другое.

Кроме того, 40% опрошенных отметили, что не стали задавать ученикам задания на лето.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. школьных учителей.

Ранее опрос показал, на какие факультеты планируют поступать российские выпускники в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить