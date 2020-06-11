Опрос: более половины учителей продолжат работать летом
- РИА Новости
Опрос сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart» и издательства «Просвещение» также показал, что 27% педагогов не планируют работать, а 16% затруднились ответить на этот вопрос.
Многие учителя (23%) признались, что их могут вызвать на работу во время отпуска.
Более половины (56%) опрошенных учителей будут проводить индивидуальные консультации со школьниками. Внеклассные занятия для желающих планируют проводить 44% респондентов.
Подготовкой к предстоящим экзаменам займутся треть респондентов.
Среди возможных форматов взаимодействия с учащимися респонденты назвали подготовку к олимпиадам, летнюю практику, школьные лагеря, культурно-просветительские мероприятия и другое.
Кроме того, 40% опрошенных отметили, что не стали задавать ученикам задания на лето.
В опросе приняли участие 1,3 тыс. школьных учителей.
Ранее опрос показал, на какие факультеты планируют поступать российские выпускники в этом году.