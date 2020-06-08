Роскачество предупредило об активизации мошенников в период подготовки к ЕГЭ

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Специалисты Роскачества предупредили об активизации мошеннических сайтов, в период подготовки выпускников школ к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).
Роскачество предупредило об активизации мошенников в период подготовки к ЕГЭ
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, мошенники предлагают материалы экзаменов и «правильные ответы» за деньги, распространяя информацию в закрытых группах в социальных сетях и мессенджерах, а также через специально созданные сайты. 

«Есть и те, кто усердно готовится, но настолько боится получить меньший балл, чем хотелось бы, что готов на всё, даже гуглить ответы и довериться незнакомцам, манящим заветными решениями. Это всё — заведомо ложные пути, которые часто приводят выпускников к печальным последствиям», — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Специалисты ведомства не рекомендуют гуглить «настоящие» ответы на ЕГЭ и призывают к честной и качественной подготовке к экзаменам.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил проведение ЕГЭ в 2020 году.

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