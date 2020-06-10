Диетолог дала рекомендации по выбору клубники

Врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии (РОСНДП) Маргарита Арзуманян рассказала, как выбирать клубнику на прилавках магазинов.

В беседе с радио Sputnik она рекомендовала при выборе клубники прежде всего обращать внимание на её цвет и запах: чем темнее окраска ягоды, тем больше в ней витаминов и полезных веществ.

«И, пожалуй, больше всего о качестве клубники расскажет её плодоножка. Она обязательно должна быть, причём только зелёного цвета. Это значит, что ягода была сорвана с грядки недавно и, соответственно, она сохранила все свои питательные вещества. Кстати, плодоножку можно высушить и добавлять в чай», — отметила специалист.

Она также добавила, что белая полоска на плодоножке свидетельствует об обработке химикатами.

Кроме того, диетолог напомнила, что клубника может вызывать аллергические реакции, и не рекомендовала употреблять более 250—300 граммов в день.

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