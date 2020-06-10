В России могут субсидировать предлагающих доступные туры операторов

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о разработке правил, которые позволят получать субсидии туроператорам, предлагающим доступные туры по России.
В России могут субсидировать предлагающих доступные туры операторов
  • Pixabay

Соответствующее заявление Догузова сделала в онлайн-эфире на выездной сессии VI Восточного экономического форума «Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока».

«У нас впервые будет предусмотрена субсидия для туроператоров. Мы работаем сейчас над формулированием таких правил, которые позволят нам формировать доступные пакетные предложения для наших граждан», — цитирует главу Ростуризма РИА Новости.

По её словам, эта мера поддержки, которая уже обсуждается с туробществом, «позволила уже сейчас говорить о совершенно новых чартерных направлениях по комфортным и удивляющим многих ценам».

Ранее стало известно, что полноценный туристический сезон может начаться в России с 1 июля.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что с 1 июля в России откроется более десяти новых внутренних туристических маршрутов.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.

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