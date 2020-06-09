Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристический сезон в России в полном объёме может начаться с 1 июля.
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
  • © РИА Новости

«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», — приводит ТАСС слова Догузовой.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко накануне сообщил, что с 1 июля в России стартуют межрегиональные туристические поездки. Ростуризм, туроператоры, железнодорожные и авиакомпании откроют более десяти новых внутренних туристических маршрутов за лето.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке к началу туристического сезона.

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