В России за лето откроют более 10 новых внутренних турмаршрутов

Ростуризм, туроператоры, железнодорожные и авиакомпании откроют более десяти новых внутренних туристических маршрутов за лето.

Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко.

«Нам нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики, железнодорожные и авиакомпании пустили новые внутренние маршруты. Это маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал... За лето планируется открыть более десяти таких новых направлений», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное агентство по туризму переходит в прямое подчинение российскому правительству.