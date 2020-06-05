Путин подписал указ о переходе Ростуризма в прямое подчинение кабмину

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное агентство по туризму переходит в прямое подчинение российскому правительству.
Путин подписал указ о переходе Ростуризма в прямое подчинение кабмину
  • Reuters

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Согласно указу Ростуризму передаются функции по выработке и реализации госполитики и нормативному регулированию в области туризма и туристической деятельности.

Также Ростуризму передаются функции государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в области выездного туризма.

В сентябре 2018 года, как сообщает РИА Новости, Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение министерства экономического развития.

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