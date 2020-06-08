Мишустин заявил о подготовке России к началу туристического сезона

Россия готова постепенно открывать туристический сезон, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона», — сказал глава правительства.

Он отметил, что с 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории с медицинской лицензией.

По словам Мишустина, разработан план выхода отрасли из режима карантинных ограничений, утверждены рекомендации по профилактике коронавируса и санитарные правила перевозок на транспорте.

Он заверил, что выполнение этих требований будет тщательно контролироваться.

Ранее сообщалось, что отдыхающим на пляже россиянам разрешили не носить медицинские маски.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что пока нет предпосылок для быстрого возобновления международного туризма, основной упор будет сделан на внутренний.