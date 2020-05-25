Ростуризм: предпосылок для быстрого запуска международного туризма нет
- РИА Новости
«К сожалению, предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире мы пока не видим, так как ситуация во многих странах остаётся довольно сложной», — отметила она.
По словам главы Ростуризма, появляется «много разных заявлений», однако они носят декларативный характер.
«Сегодня, как это происходит в большинстве стран, все наши усилия направлены на то, чтобы дать нашим гражданам возможность уже этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны», — добавила Догузова.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал гражданам провести летние отпуска в пределах страны.
Член президиума «Альянса туристических агентств России» Алексан Мкртчян в беседе с kp.ru дал прогноз по ситуации с летним отдыхом россиян.