Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал гражданам провести летние отпуска, не покидая пределов страны.

«Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки.

«Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции достигнуты определённые успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень.