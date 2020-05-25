Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны

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Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал гражданам провести летние отпуска, не покидая пределов страны.
Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны
  • РИА Новости

«Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки.

«Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции достигнуты определённые успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень.

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