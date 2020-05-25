Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны
- РИА Новости
«Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — приводит ТАСС слова Мишустина.
Он призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки.
«Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции достигнуты определённые успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал Мишустин.
Ранее сообщалось, что в Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень.