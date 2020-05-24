В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень

Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

«Максимальный турпоток в Турцию в этом году мы ожидаем в сентябре-октябре. В ноябре также может быть такой же плотный трафик... Сезон может продлиться и до декабря», — цитирует его РИА Новости.

Глава ассоциации турецких туроператоров отметил, что «по российским меркам на юге Турции в это время почти лето», но при этом не так жарко, как в летние месяцы.

По его словам, на фоне пандемии коронавируса приоритетом туротрасли станет безопасность, поэтому, возможно, туристы будут больше времени проводить не на пляже, а на экскурсиях по культурно-историческим достопримечательностям Турции.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду на возобновление авиасообщения с Россией с середины июля.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил перспективы открытия Турции для российских туристов.