В АТОР оценили готовность россиян к отдыху внутри страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.

По её словам, россияне готовы путешествовать внутри страны, однако сдерживающим фактором является недостаток информации о смягчении карантина и санитарных требованиях в отдельных регионах.

«Россияне точно не боятся выезжать на отдых, страха заразиться мы у людей особо не наблюдаем. Просто пока непонятно, куда можно поехать. Кроме санаториев Краснодарского и Ставропольского краёв, с 1 июня ничего толком не открыто. Есть и другие сложности. Например, требование заранее готовить справки», — отметила Майя Ломидзе в беседе с НСН.

Она добавила, что потенциальный спрос на внутренний рынок существенно больше, чем реальные продажи, однако людям не хватает сведений об условиях для комфортного отдыха в регионах.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Майя Ломидзе оценила перспективы открытия отечественных направлений.