Прокуратура взяла на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста

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Прокуратура Москвы взяла на контроль работу должностных лиц, ответственных за выполнение актёром Михаилом Ефремовым требований домашнего ареста.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста
  • © Пресс-служба Таганского суда г.Москвы

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

По её словам, прокуратуре Центрального административного округа поручили обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований законодательства во время осуществления контроля за нахождением обвиняемого под домашним арестом и за соблюдением им запретов и ограничений, наложенных судом.

Вечером 8 июня в центре Москвы автомобиль, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.

В момент ДТП Ефремов находился в состоянии опьянения

Таганский суд Москвы постановил отправить Ефремова под домашний арест, также установив для актёра ряд ограничений.

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