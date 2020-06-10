За сутки в России скончались 216 пациентов с коронавирусом

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За сутки в России скончались 216 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 возросло до 6358, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
За сутки в России скончались 216 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Накануне в России умер 171 пациент с коронавирусом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что специалисты разделили на группы все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19».

В Департаменте здравоохранения Москвы, в свою очередь, сообщили, что летальность от коронавирусной инфекции в столице за апрель составляет от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчёта.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.

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