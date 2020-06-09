В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм о работе Елизаветинской больницы

RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Как Елизаветинская больница в Петербурге работает с COVID-19?».

Больница не входит в официальный список перепрофилированных медучреждений. Она оказывает экстренную помощь, но ежедневно там выявляют от 20 до 25 COVID-положительных пациентов.

Около 100 сотрудников в настоящее время болеют коронавирусом. Заведующая отделением пульмонологии Лилия Уон скончалась от осложнений. Её сын прокомментировал ситуацию.

Также главврач Сергей Петров рассказал о работе больницы и о том, чему должна научить пандемия.

Ранее в рамках проекта «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ, снимавшийся в Тверской областной больнице.