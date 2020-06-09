В Госдуме предложили перенести выпускные

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил перенести выпускные.

«Если мы будем проводить выпускные вечера в масках, дистанцируясь друг от друга на полтора метра, как быть с выпускным баллом, школьным вальсом? Мне лично представляется, что сейчас проводить выпускные достаточно опасно», — заявил он в ходе онлайн-конференции в пресс-центре НСН.

Смолин предлагает рассмотреть возможность отложить выпускные вечера и провести их, например, после ЕГЭ, если позволит ситуация, или даже в День знаний 1 сентября.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что отменить ЕГЭ невозможно, так как вся система экзаменов сведена именно к этому формату.