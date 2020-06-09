Врач рассказала о способах защиты от COVID-19 в жару

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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала о способах защиты от COVID-19 в жару.
Врач рассказала о способах защиты от COVID-19 в жару
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Конечно, резиновые перчатки при правильной эксплуатации обеспечивают надёжную защиту. Но при температуре от +24 ˚С и выше, которая наблюдается сейчас, я рекомендую чаще пользоваться антисептиками во время пребывания на улице, не касаться руками лица и тщательно мыть руки, вернувшись домой», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, маски нужно носить те, в которых ощущается наибольший комфорт, поскольку их главное предназначение — барьерная защита для крупнокапельного аэрозоля.

Как пояснила Уразова, бытовые маски, в том числе медицинские, от мелкодисперсного распыления не помогут и ситуации такие бывают крайне редко.

Кроме того, эксперт отметила, что вирус погибает в жару, под прямыми солнечными лучами.

«Достаточно побыть на солнце 20 минут, и вы получите мощную поддержку в укреплении здоровья. Солнечные ванны рекомендуется принимать до 11:00 и после 16:00, когда солнечное излучение не очень жёсткое», — добавила она.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за последние сутки в России выявлено 8595 человек с коронавирусом.

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