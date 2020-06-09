Врач оценила данные о вреде мороженого

Врач-терапевт, медицинский журналист Ольга Кашубина прокомментировала данные о вреде употребления мороженого.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что здоровому человеку необязательно следить за количеством употребления мороженого.

«Самый главный вред мороженого — это сахар, который там содержится. При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний для холодного, например каких-то болезней дёсен или зубов. Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму», — пояснила специалист.

Она рекомендовала ограничить количество употребления мороженого тем, кто следит за своим питанием, детям и людям с нехваткой фермента лактозы.

Кроме того, Кашубина посоветовала полностью отказаться от мороженого людям с аллергией на молоко.

По мнению врача-терапевта, простудиться от употребления мороженого маловероятно.

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