В Москве вернутся на работу ещё около 1 млн человек
- АГН «Москва»
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«По нашим прогнозам, на этой неделе к работе может вернуться порядка миллиона человек, в том числе это сотрудники офисов, ранее соблюдавшие самоизоляцию», — сообщил он.
По его словам, «экономические эффекты» будут заметны «уже к пятнице».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что самоизоляция, пропускной режим и график прогулок отменяются в Москве с 9 июня.
При этом в мэрии столицы заявили, что гражданам необходимо носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.