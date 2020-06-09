В Москве вернутся на работу ещё около 1 млн человек

По прогнозам властей Москвы, на текущей неделе на работу в столице после отмены режима самоизоляции могут вернуться около 1 млн человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«По нашим прогнозам, на этой неделе к работе может вернуться порядка миллиона человек, в том числе это сотрудники офисов, ранее соблюдавшие самоизоляцию», — сообщил он.

По его словам, «экономические эффекты» будут заметны «уже к пятнице».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что самоизоляция, пропускной режим и график прогулок отменяются в Москве с 9 июня.

При этом в мэрии столицы заявили, что гражданам необходимо носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.