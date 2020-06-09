В Москве вернутся на работу ещё около 1 млн человек

Короткая ссылка
По прогнозам властей Москвы, на текущей неделе на работу в столице после отмены режима самоизоляции могут вернуться около 1 млн человек.
В Москве вернутся на работу ещё около 1 млн человек
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«По нашим прогнозам, на этой неделе к работе может вернуться порядка миллиона человек, в том числе это сотрудники офисов, ранее соблюдавшие самоизоляцию», — сообщил он.

По его словам, «экономические эффекты» будут заметны «уже к пятнице».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что самоизоляция, пропускной режим и график прогулок отменяются в Москве с 9 июня.

При этом в мэрии столицы заявили, что гражданам необходимо носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить