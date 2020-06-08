Власти Москвы напомнили о сохранении в городе масочного режима

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В мэрии Москвы напомнили жителям столицы о необходимости носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Власти Москвы напомнили о сохранении в городе масочного режима
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«В общественных местах жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Все предприятия и организации обязаны чётко выполнять санитарные требования», — говорится в сообщении.

Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, однако ещё существует.

Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня.

Вместе с этим отменяется и график прогулок. Как отметил Собянин, фактически столица возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения будут сняты в течение месяца.

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