Власти Москвы напомнили о сохранении в городе масочного режима

В мэрии Москвы напомнили жителям столицы о необходимости носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

«В общественных местах жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Все предприятия и организации обязаны чётко выполнять санитарные требования», — говорится в сообщении.

Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, однако ещё существует.

Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня.

Вместе с этим отменяется и график прогулок. Как отметил Собянин, фактически столица возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения будут сняты в течение месяца.