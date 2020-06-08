В Совфеде оценили идею ввести награды для борющихся с COVID-19 врачей

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT внесённый в Госдуму проект постановления, в соответствии с которым привлечённым к борьбе с распространением коронавируса медицинским работникам рекомендуется выдать ведомственные награды.
В Совфеде оценили идею ввести награды для борющихся с COVID-19 врачей
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«Я положительно отношусь к данной инициативе. Необходимо всячески поддерживать медицинских и социальных работников, нельзя ничего жалеть. Для людей важно профессиональное признание, ведь в профессиональном сообществе такие награды очень высоко ценятся, вручаются штучно. Я за то, чтобы медиков поощрить, дать им почувствовать особое внимание государства за свои высокие труды», — считает сенатор.

Ранее в Госдуму внесли проект постановления о ведомственных наградах для привлечённых к борьбе с распространением коронавируса медработников.

Депутаты также рассмотрят возможность предоставления санаторно-курортного лечения медикам, работающим с пациентами с COVID-19.

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