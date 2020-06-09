В Орле выявили очаги коронавируса в двух больницах

Крупные очаги инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в двух больницах в Орле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона

Отмечается, что в областной клинической больнице наличие COVID-19 подтвердили у 53 медработников, 12 сотрудников и 32 пациентов.

«У нас произошла ситуация в областной больнице, где были выявлены факты заражения и среди больных, и среди врачей», — приводит ТАСС слова губернатора Андрея Клычкова в видеообращении в Instagram.

Кроме того, в психиатрической больнице специализированного типа коронавирус зафиксировали у 38 сотрудников и 37 пациентов.

Ранее стало известно, что власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.