Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

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Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«С 00:00 6 июня 2020 года ограничивается въезд на территорию Северодвинска граждан, проживающих (пребывающих) в Северодвинске, а также выезд граждан за его пределы», — говорится в сообщении.

Указывается, что данная мера действует до особого распоряжения.

Как уточнили в пресс-службе, исключение будет сделано для граждан, прибывающих либо выезжающих в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью.

В конце мая в Северодвинске был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечалось, что большинство новых заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности.

По данным оперштаба, в Архангельской области зафиксировано 2496 подтверждённых случаев коронавируса.

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