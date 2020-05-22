В Северодвинске выявили очаг коронавируса

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В Северодвинске зафиксирован очаг коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов в ходе совещания с врио главы региона Александром Цыбульским.
В Северодвинске выявили очаг коронавируса
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Как напомнили в пресс-центре регионального правительства, в Северодвинске за сутки подтверждено 53 случая COVID-19, всего с начала пандемии — 276.

Подавляющее большинство заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности.

По словам Бузинова, заболеваемость COVID-19 в Северодвинске к настоящему моменту «почти на 47% выше, чем в среднем по региону».

«Следовательно, речь идёт уже не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении серьёзного очага инфекции», — говорится в сообщении пресс-центра.

Там рассказали, что значительная часть северодвинцев с поставленным диагнозом находятся на домашнем лечении.

«В регионе распространяется серьёзный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — подчеркнул врио губернатора региона.

Ранее очаг коронавируса выявили на станции скорой помощи в Камчатском крае: у 38 сотрудников обнаружили COVID-19.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, ситуация с вирусом в России, по оценкам экспертов, в целом стабилизируется.

По его словам, в Москве и во многих других регионах началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев COVID-19.

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