В Магаданской области выявили два очага заболевания коронавирусом

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В Магаданской области выявили два очага заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в детских учреждениях. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.
В Магаданской области выявили два очага заболевания коронавирусом
  • Reuters

«Начиная с 12 мая мы постепенно ослабляем режим самоизоляции... Но уже 1 июня мы имеем 12 заболевших. На Колыме два очага, и связаны они с детьми. Сусуман — детский сад «Родничок», 57 работников в этом детском саду, из них у 12 уже обнаружен коронавирус», — заявил он в видеообращении в Instagram.

Носов отметил, что тестирование на COVID-19 продолжается. Так, в городе Сусуман выявлено почти 300 контактных человек.

«Дом ребёнка специализированный в Магадане — большой коллектив специалистов, врачей — 104 человека, 9 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. У детей тесты пока отрицательные»», — отметил губернатор.

Ранее стало известно, что медики выявили коронавирусную инфекцию у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.

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