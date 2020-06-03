В Магаданской области выявили два очага заболевания коронавирусом

В Магаданской области выявили два очага заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в детских учреждениях. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.

«Начиная с 12 мая мы постепенно ослабляем режим самоизоляции... Но уже 1 июня мы имеем 12 заболевших. На Колыме два очага, и связаны они с детьми. Сусуман — детский сад «Родничок», 57 работников в этом детском саду, из них у 12 уже обнаружен коронавирус», — заявил он в видеообращении в Instagram.

Носов отметил, что тестирование на COVID-19 продолжается. Так, в городе Сусуман выявлено почти 300 контактных человек.

«Дом ребёнка специализированный в Магадане — большой коллектив специалистов, врачей — 104 человека, 9 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. У детей тесты пока отрицательные»», — отметил губернатор.

Ранее стало известно, что медики выявили коронавирусную инфекцию у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.