В Магаданской области умерли два пациента с коронавирусом

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём Instagram сообщил, что в регионе зафиксировали два первых случая смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, ситуация с эпидемией коронавируса в регионе изменилась в худшую сторону.

«К сожалению, два человека сегодня умерли. Это мужчина 68 лет и женщина 85», — заявил Носов.

Губернатор уточнил, что у обоих пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

В начале апреля в Магадан прибыла гуманитарная помощь в виде 20 тыс. медицинских масок из Китая.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.