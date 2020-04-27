В Магаданской области умерли два пациента с коронавирусом
- Reuters
По его словам, ситуация с эпидемией коронавируса в регионе изменилась в худшую сторону.
«К сожалению, два человека сегодня умерли. Это мужчина 68 лет и женщина 85», — заявил Носов.
Губернатор уточнил, что у обоих пациентов были сопутствующие хронические заболевания.
В начале апреля в Магадан прибыла гуманитарная помощь в виде 20 тыс. медицинских масок из Китая.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.