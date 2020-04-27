В Магаданской области умерли два пациента с коронавирусом

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём Instagram сообщил, что в регионе зафиксировали два первых случая смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Магаданской области умерли два пациента с коронавирусом
  • Reuters

По его словам, ситуация с эпидемией коронавируса в регионе изменилась в худшую сторону. 

«К сожалению, два человека сегодня умерли. Это мужчина 68 лет и женщина 85», — заявил Носов.

Губернатор уточнил, что у обоих пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

В начале апреля в Магадан прибыла гуманитарная помощь в виде 20 тыс. медицинских масок из Китая.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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