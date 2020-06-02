В Барнауле коронавирус выявили у 70 человек в онкодиспансере

Медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава региона.

«Продолжается тотальное тестирование всего медицинского персонала и контактных пациентов на обеих лечебных базах… на карантин полностью закрыта база на Никитина. В настоящий момент все инфицированные перенаправлены на спецлечение в «ковидные» госпитали», — указали в ведомстве.

Уточняется, что из врачей и медсестёр с отрицательными результатами тестов сформирована медбригада, которая долечивает оставшихся в клинике неинфицированных пациентов.

«Карантин на базе Никитина продлится две недели, до 10 июня. Отделение рентгенохирургических методов лечения на Змеиногорском тракте прошло необходимые эпидемиологические мероприятия и двухнедельный карантин и готово возобновить приём пациентов в любой момент, но пока остаётся закрытым до особого распоряжения Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в неврологическом интернате под Саратовом выявили очаг коронавируса.