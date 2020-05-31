В неврологическом интернате под Саратовом выявили очаг коронавируса

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В психоневрологическом интернате Базарно-Карабулакского района Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена у 101 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
В неврологическом интернате под Саратовом выявили очаг коронавируса
  • РИА Новости

«В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтверждённых диагнозов — 101 выявлен в ходе массового обследования сотрудников и проживающих в психоневрологическом интернате в связи с заболеванием одного из сотрудников», — говорится в заявлении.

У 82 человек заболевание протекает в бессимптомной форме.

Ранее сообщалось, что в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области выявили 408 сотрудников и подопечных с новым коронавирусом.

URA.RU также передавало, что все социальные учреждения Челябинской области закрыли на карантин.

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