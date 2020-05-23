Число случаев COVID-19 в ростовском психинтернате выросло до 357
- Reuters
Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Instagram.
«Установлено 357 инфицированных, в том числе 23 сотрудника и 334 проживающих», — заявил он.
Губернатор добавил, что в данном учреждении и в городе проведена дезинфекция.
Ранее стало известно, что в Ростовской области с 25 мая смогут возобновить работу магазины с непродовольственными товарами, если в ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня первой необходимости. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.