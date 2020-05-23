Число случаев COVID-19 в ростовском психинтернате выросло до 357

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области достигло 357.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Instagram.

«Установлено 357 инфицированных, в том числе 23 сотрудника и 334 проживающих», — заявил он.

Губернатор добавил, что в данном учреждении и в городе проведена дезинфекция.

Ранее стало известно, что в Ростовской области с 25 мая смогут возобновить работу магазины с непродовольственными товарами, если в ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня первой необходимости. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.