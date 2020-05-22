В Ростовской области откроют непродовольственные магазины
- АГН «Москва»
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«Вместе с тем постановлением установлены некоторые ограничения для непродовольственных магазинов, которые могут возобновить деятельность», — говорится в сообщении.
Так, площадь их торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров, у магазинов должен быть уличный вход.
По оперативной информации на 22 мая, в Ростовской области выявлено 3064 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В конце апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял об открытии в регионе непродовольственных магазинов.