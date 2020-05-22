В Ростовской области откроют непродовольственные магазины

В Ростовской области с 25 мая смогут возобновить работу магазины с непродовольственными товарами, если в ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня первой необходимости. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Вместе с тем постановлением установлены некоторые ограничения для непродовольственных магазинов, которые могут возобновить деятельность», — говорится в сообщении.

Так, площадь их торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров, у магазинов должен быть уличный вход.

По оперативной информации на 22 мая, в Ростовской области выявлено 3064 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

В конце апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял об открытии в регионе непродовольственных магазинов.