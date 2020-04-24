В Калининградской области откроют непродовольственные магазины

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
  • РИА Новости

«Мы планируем со среды, 29 апреля, открыть все непродовольственные магазины, с 4 мая — парикмахерские, салоны», — приводит РИА Новости его слова.

Режим самоизоляции действует в Калининградской области с 31 марта.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области разрешили возобновить работу с 20 апреля ряду предприятий

Речь шла о мастерских по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, а также обувных мастерских, мастерских по изготовлению ключей, прачечных, химчисток, риелторских компаний, компаний по обслуживанию зданий и территорий.

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