В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
- РИА Новости
«Мы планируем со среды, 29 апреля, открыть все непродовольственные магазины, с 4 мая — парикмахерские, салоны», — приводит РИА Новости его слова.
Режим самоизоляции действует в Калининградской области с 31 марта.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области разрешили возобновить работу с 20 апреля ряду предприятий.
Речь шла о мастерских по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, а также обувных мастерских, мастерских по изготовлению ключей, прачечных, химчисток, риелторских компаний, компаний по обслуживанию зданий и территорий.