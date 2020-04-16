В Калининградской области разрешили возобновить работу ряду предприятий

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В Калининградской области разрешили возобновить работу с 20 апреля ряду предприятий.
В Калининградской области разрешили возобновить работу ряду предприятий
  • Калининград / © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

В частности, к деятельности смогут вернуться мастерские по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Возобновят работу обувные мастерские, мастерские по изготовлению ключей, прачечные, химчистки, риелторские компании, компании по обслуживанию зданий и территорий.

Как заявил губернатор Антон Алиханов, все предприятия должны обеспечить исполнение эпидемиологических требований.

Также стало известно, что на поддержку сахалинского бизнеса намерены направить около 1 млрд рублей, передаёт astv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Сахалинской областной думе уже обсуждаются наши инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса. В первую очередь речь идёт о снижении налоговой нагрузки», — сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Ранее сообщалось, что более 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с пандемией коронавируса.

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