На выплаты от властей могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний
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- РИА Новости
Он напомнил, что накануне президент Владимир Путин предложил новые меры поддержки экономики, включая спецвыплаты МСП.
«Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудятся более 3 млн сотрудников», — цитирует главу кабмина ТАСС.
15 апреля Путин предложил предоставить компаниям в отраслях, пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19, средства на зарплаты сотрудникам.
Ранее сообщалось, что председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев намерен представить президенту свои предложения по мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что получает огромное количество обращений в социальных сетях.