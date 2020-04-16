На выплаты от властей могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний

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Более 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
На выплаты от властей могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Он напомнил, что накануне президент Владимир Путин предложил новые меры поддержки экономики, включая спецвыплаты МСП.

«Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудятся более 3 млн сотрудников», — цитирует главу кабмина ТАСС.

15 апреля Путин предложил предоставить компаниям в отраслях, пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19, средства на зарплаты сотрудникам. 

Ранее сообщалось, что председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев намерен представить президенту свои предложения по мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что получает огромное количество обращений в социальных сетях.

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