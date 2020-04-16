На выплаты от властей могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний

Более 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что накануне президент Владимир Путин предложил новые меры поддержки экономики, включая спецвыплаты МСП.

«Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудятся более 3 млн сотрудников», — цитирует главу кабмина ТАСС.

15 апреля Путин предложил предоставить компаниям в отраслях, пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19, средства на зарплаты сотрудникам.

Ранее сообщалось, что председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев намерен представить президенту свои предложения по мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что получает огромное количество обращений в социальных сетях.