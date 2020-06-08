Эксперт оценил законопроект о почасовой оплате труда

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Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков прокомментировал идею законопроекта о почасовой оплате труда.
Эксперт оценил законопроект о почасовой оплате труда
  • © Михаил Мордасов
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он отметил, что нижний порог почасовой оплаты труда имеет смысл вводить только при сохранении МРОТ и для этой категории работников, чтобы избежать манипуляций со стороны работодателей.

«Работодатели будут вызывать сотрудников на несколько часов в день, выплачивая пресловутую почасовую ставку. Это может негативно отразиться на рынке труда. Когда разговор о введении почасовой ставки шёл в предыдущий раз несколько лет назад, профсоюзы фиксировали свою позицию, что данную ставку можно вводить только в том случае, если всё равно сохраняется минимальный размер оплаты труда», — заявил Александр Шершуков.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, соавтор законопроекта о почасовой оплате труда Ярослав Нилов в беседе с Inforeactor объяснил инициативу.

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