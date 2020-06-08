Экономист прокомментировал проект о почасовой оплате труда

Экономист Павел Кобяк прокомментировал законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда.

«На самом деле, идея достаточно здравая, актуальная для нынешнего времени. Потому что сейчас работодатели, спасаясь от экономических убытков, переводили людей на неполный рабочий день, тем самым пытались каким-то образом сэкономить на фонде оплаты труда», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, если поставить минимальный размер оплаты труда по часовой ставке и если работодатель вдруг возьмёт сотрудника на неполный рабочий день, то это позволит как-то защитить интересы работника.

Как рассказал Кобяк, в настоящее время многие работают по восемь часов, то есть полный день, а в документах стоит неполный.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, соавтор законопроекта о почасовой оплате труда Ярослав Нилов в беседе с Inforeactor объяснил инициативу.