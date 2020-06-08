Экономист прокомментировал проект о почасовой оплате труда
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- РИА Новости
«На самом деле, идея достаточно здравая, актуальная для нынешнего времени. Потому что сейчас работодатели, спасаясь от экономических убытков, переводили людей на неполный рабочий день, тем самым пытались каким-то образом сэкономить на фонде оплаты труда», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, если поставить минимальный размер оплаты труда по часовой ставке и если работодатель вдруг возьмёт сотрудника на неполный рабочий день, то это позволит как-то защитить интересы работника.
Как рассказал Кобяк, в настоящее время многие работают по восемь часов, то есть полный день, а в документах стоит неполный.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, соавтор законопроекта о почасовой оплате труда Ярослав Нилов в беседе с Inforeactor объяснил инициативу.