Экономист прокомментировал проект о почасовой оплате труда

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Экономист Павел Кобяк прокомментировал законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда.
Экономист прокомментировал проект о почасовой оплате труда
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«На самом деле, идея достаточно здравая, актуальная для нынешнего времени. Потому что сейчас работодатели, спасаясь от экономических убытков, переводили людей на неполный рабочий день, тем самым пытались каким-то образом сэкономить на фонде оплаты труда», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, если поставить минимальный размер оплаты труда по часовой ставке и если работодатель вдруг возьмёт сотрудника на неполный рабочий день, то это позволит как-то защитить интересы работника.

Как рассказал Кобяк, в настоящее время многие работают по восемь часов, то есть полный день, а в документах стоит неполный.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, соавтор законопроекта о почасовой оплате труда Ярослав Нилов в беседе с Inforeactor объяснил инициативу.

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