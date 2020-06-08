Соавтор законопроекта о почасовой оплате труда объяснил инициативу

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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, соавтор законопроекта о почасовой оплате труда Ярослав Нилов объяснил инициативу.
Соавтор законопроекта о почасовой оплате труда объяснил инициативу
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Мы, не трогая МРОТ как минимальный размер оплаты труда месячный, предлагаем, учитывая наметившуюся тенденцию, когда работодатель заключает срочные трудовые договоры с работниками о неполной занятости, чтобы в такой ситуации труд не был бы недооценён ещё больше», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил Нилов, в настоящее время при расчёте почасовой оплаты берут МРОТ в 12 тыс. рублей и разделяют на количество часов в соответствующем месяце, а затем умножают на число отработанных часов. Таким образом, стоимость часа составляет от 70 до 90 рублей.

«Мы предлагаем в случае неполной занятости зафиксировать стоимость часа не менее 150 рублей с ежегодной индексацией этой величины», — сказал депутат.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда.

Декан юридического факультета СПбГЭУ Надежда Крайнова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о перспективах рынка труда после пандемии.

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