Эксперт рассказала о перспективах рынка труда после пандемии

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Декан юридического факультета СПбГЭУ Надежда Крайнова рассказала о перспективах рынка труда после пандемии.
Эксперт рассказала о перспективах рынка труда после пандемии
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Восстанавливаться всё будет постепенно и, думаю, вряд ли к концу 2020 года полностью восстановится», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, прежде всего пострадают сфера услуг, гостиничный и туристический бизнес, пассажирские перевозки.

При этом, считает Крайнова, можно ожидать переориентации рынка на другие специальности.

«Например, более востребованы станут сотрудники в сфере IT, службы доставки», — добавила она.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН оценил состояние рынка офисной недвижимости на фоне ситуации с коронавирусом.

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