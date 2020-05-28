Эксперт рассказала о перспективах рынка труда после пандемии

Декан юридического факультета СПбГЭУ Надежда Крайнова рассказала о перспективах рынка труда после пандемии.

«Восстанавливаться всё будет постепенно и, думаю, вряд ли к концу 2020 года полностью восстановится», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, прежде всего пострадают сфера услуг, гостиничный и туристический бизнес, пассажирские перевозки.

При этом, считает Крайнова, можно ожидать переориентации рынка на другие специальности.

«Например, более востребованы станут сотрудники в сфере IT, службы доставки», — добавила она.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН оценил состояние рынка офисной недвижимости на фоне ситуации с коронавирусом.