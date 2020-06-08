Эксперт прокомментировал снятие режима ограничений в Москве

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Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал снятие в столице мэром Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Эксперт прокомментировал снятие режима ограничений в Москве
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Понятно, что на поведении многих россиян COVID-19 оставил отпечаток надолго, но и государство, и бизнес тоже чувствуют свою ответственность за ситуацию, вторая волна заболевания не нужна никому», — заявил Цикорин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, выходить из ограничений будут с мерами предосторожности.

Как отметил Цикорин, в людных местах рекомендуется надевать маски. Кроме того, напомнил эксперт, многие россияне привыкли носить в карманах дезинфицирующие растворы и регулярно обрабатывать ими руки.

«В целом же новый коронавирус кардинально изменил жизнь россиян, и многие из нас ещё не один месяц станут соблюдать меры предосторожности, о которых ещё полгода назад даже не задумывались», — добавил он.

Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня.

Вместе с этим отменяется и график прогулок. Как отметил Собянин, фактически столица возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения будут сняты в течение месяца.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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