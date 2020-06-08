Московские суды возвращаются к обычному режиму работы

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Московские суды 9 июня возвращаются к обычному режиму работы.
Московские суды возвращаются к обычному режиму работы
  • РИА Новости

«Московские суды общей юрисдикции, в том числе мировые судьи, возвращаются к прежнему режиму работы. Проход в здания судов не ограничен для лиц, не являющихся участниками, но возможен только при наличии масок и перчаток», — приводит РИА Новости слова главы пресс-службы Мосгорсуда Ульяны Солоповой.

Она отметила, что сохранены требования по соблюдению социальной дистанции.

Ранее в мэрии Москвы напомнили жителям столицы о необходимости носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

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