Детский врач рассказала о региональной вакцинации в Москве

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина рассказала о региональной вакцинации в Москве.

«В Москве делают все те же прививки, что и в федеральном календаре, плюс три дополнительные вакцины, которые были внесены в региональный календарь. Это вакцина против ротавирусной инфекции, против менингококковой инфекции, для девочек 12—13 лет — против вируса папилломы человека», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, также были внесены коррективы в план вакцинации против коклюша — в региональный календарь добавлена вторая ревакцинация.

Каширина также отметила, что с момента введения прививок против ротавирусной инфекции в столице, по оценке Роспотребнадзора, уровень заболеваемости снизился более чем на 15%.

Как уточнила эксперт, по остальным инфекциям динамика станет известна через год, поскольку они были начаты позже.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области с 1 июня возобновили плановую вакцинацию детей.